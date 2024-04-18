Microsoft признает в этом ошибку и обещает скорое исправление.

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В последнее время появились сообщения о том, что приложение Copilot от Microsoft незаметно устанавливалось на некоторые ПК с Windows без ведома пользователей. Еще более странная ситуация возникла, когда это приложение попало на устройства с операционной системой Windows Server 2022.



Microsoft прокомментировала данную ситуацию. Компания подтвердила, что попадание Copilot на Windows Server 2022 является ошибкой. Дело в том, что это приложение не предназначено для использования на серверных ОС и не должно там устанавливаться.



По словам представителей Microsoft, установка Copilot происходит через обновление браузера Microsoft Edge до версии 123 или более поздней. Это касается только последней версии Windows. Microsoft признала, что подобное поведение не планировалось и является ошибочным.



Важно отметить, что Copilot, хоть и отображается в списке установленных программ, не может быть удален пользователями, за исключением тех, кто находится в Европе. Тем не менее, само приложение не выполняет никаких действий и является минимальным по размеру, не загружая систему.



Microsoft пояснила, что данный пакет предназначался для подготовки некоторых устройств Windows к будущему взаимодействию с Windows Copilot, но не для всех пользователей. Компания признала, что в результате этого Copilot может отображаться как установленное приложение, но фактически оно не полностью развернуто.



Таким образом, пользователям Windows не стоит беспокоиться о появлении Copilot на их устройствах - это временная ошибка, которая будет исправлена в ближайшее время.