Sony расширяет возможности игроков на ПК, интегрируя доступ к профилю PlayStation, друзьям и трофеям. Это открывает новые перспективы для развития экосистемы PlayStation на компьютерах.

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Недавно Sony объявила о новых изменениях в подходе к портированию своих игр на ПК. Наряду с выпуском требований к оборудованию для «Ghost of Tsushima Director's Cut» на ПК, компания также сообщила о добавлении специального оверлея для PlayStation в свои игры для персональных компьютеров.



Этот оверлей предоставит игрокам доступ к их профилю PlayStation, списку друзей, трофеям и настройкам. Да, начиная с «Ghost of Tsushima», трофеи PlayStation будут появляться и на ПК-версиях игр.



Данный шаг приближает платформу PlayStation к тому, как сейчас функционирует Xbox на ПК. Ранее эти сервисы были эксклюзивными для консолей PlayStation, но теперь Sony стремится расширить возможности игроков, переносящих любимые игры на свои компьютеры.



Более того, Sony недавно заявила, что удвоит количество мультиплатформенных релизов и перенесет больше игр на ПК. По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки, "сильные игры, которые достигнут роста на PS5, ПК и других платформах, увеличат нашу прибыль. Мы считаем, что у нас есть возможности для повышения рентабельности, и намерены активно использовать их".



Этот шаг может стать предвестником дальнейшего укрепления позиций PlayStation на ПК. В будущем не исключено, что Sony может выпустить специальное приложение для ПК, а также предложить услугу подписки, аналогичную Xbox Game Pass, для своей экосистемы.