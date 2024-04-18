WhatsApp упростит фильтрацию чатов, чтобы пользователи могли быстрее находить важные диалоги в перегруженном мессенджере.

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Компания Meta*, владеющая мессенджером WhatsApp*, недавно анонсировала новую функцию фильтрации чатов в приложении. Она призвана помочь пользователям более эффективно управлять своими диалогами, особенно когда их становится много.



Согласно информации в официальном блоге WhatsApp*, новая функция позволит фильтровать чаты по трем параметрам: просмотр всех сообщений, отображение только непрочитанных чатов и отдельная категория для групповых чатов. Эти опции появятся вверху экрана при открытии мессенджера.



Представители WhatsApp* сообщают, что обновление уже начало распространяться среди пользователей, но доступность новой функции может различаться в зависимости от региона и версии приложения. Чтобы воспользоваться фильтрацией чатов, пользователям необходимо убедиться, что у них установлена последняя версия WhatsApp*.



Компания также заявила, что в будущем планирует добавить еще больше опций, которые помогут людям сосредоточиться на самом важном в их диалогах. Однако конкретные сроки запуска этих новшеств пока не уточняются.

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