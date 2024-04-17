AMD укрепляет свои позиции в сфере AI-решений для бизнеса, представляя новые инновационные процессоры Ryzen PRO с расширенными возможностями.

Хотя Nvidia давно занимает лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, AMD напоминает о своих сильных сторонах, представив новую линейку процессоров Ryzen PRO для коммерческих ПК.



Новая серия Ryzen PRO 8040 ориентирована на бизнес-ноутбуки и мобильные рабочие станции. Эти процессоры построены на 4-нм техпроцессе и архитектуре "Zen 4", обеспечивая до 30% прироста производительности в ресурсоемких приложениях. Модели со встроенной графикой AMD RDNA 3 демонстрируют на 72% более высокую производительность видеоконференций по сравнению с конкурентами.



Серия Ryzen PRO 8000 представляет первые настольные процессоры AMD с поддержкой AI, предназначенные для бизнес-пользователей. Эти 8-ядерные чипы на 4-нм техпроцессе обеспечивают надежную основу для работы с искусственным интеллектом и повышают общую производительность.



Интеграция технологии Ryzen AI с нейронным процессором (NPU) усиливает вычислительные возможности AI, важные для совместной работы, аналитики и создания контента. Дополнительно AMD предлагает функции корпоративного уровня, включая многоуровневую защиту и облачные инструменты для легкого развертывания.



Ведущие ОЕМ-партнеры, такие как HP и Lenovo, уже анонсировали новые ПК и рабочие станции на базе процессоров Ryzen PRO, доступные со второго квартала 2024 года. Это позволит AMD укрепить свои позиции в сегменте решений с поддержкой искусственного интеллекта.