Пользователи в ЕС получили больше свободы в выборе приложений на iPhone благодаря новым возможностям загрузки из альтернативных источников в iOS 17.5 Beta 2.

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В недавно выпущенной iOS 17.4 пользователи в Европейском Союзе получили возможность устанавливать приложения из альтернативных магазинов. Однако, в этой версии по-прежнему отсутствовала функция, позволяющая загружать приложения напрямую с веб-сайтов разработчиков.



С выходом iOS 17.5 Beta 2 Apple добавила эту возможность, предоставляя пользователям еще один способ загрузки приложений на свои iPhone. Теперь пользователям необходимо будет предоставить разрешение разработчикам, прежде чем они смогут устанавливать приложения со своих веб-сайтов.



Apple подчеркивает, что этот метод безопасен и защищает конфиденциальность пользователей. Кроме того, каждое распространяемое приложение должно проходить процедуру нотариального заверения Apple в целях обеспечения безопасности.



При попытке установки приложения через веб-дистрибутив, пользователь увидит краткий обзор приложения, включая название, разработчика, скриншоты и другую основную информацию, аналогичную странице App Store.



Хотя этот метод позволяет разработчикам обойти 30-процентное сокращение продаж приложений Apple через App Store, он сопряжен с рядом ограничений. Например, разработчики должны были установить не менее 1 миллиона приложений в ЕС в предыдущем году, чтобы иметь право на это. Кроме того, разработчикам необходимо будет принять новые бизнес-условия App Store и заплатить комиссию за основную технологию в размере 0,50 евро за каждую установку свыше одного миллиона.



Хотя это шаг в правильном направлении, еще многое предстоит сделать, поскольку Apple по-прежнему ограничивает эту функцию пределами ЕС и усложняет процесс по сравнению с дополнительной загрузкой приложений на Android.