Эмуляторы в App Store: Первый Шаг, Первые Препятствия.

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Несколько недель назад Apple объявила, что разрешит эмуляторы в App Store, что стало хорошей новостью для любителей ретро-игр. Однако спустя всего несколько дней первый доступный эмулятор под названием iGBA был удален из магазина приложений.



Причиной удаления стало то, что iGBA был не официальной версией, а основывался на открытом приложении GBA4iOS от разработчика Райли Тестута. Кроме того, эмулятор был перегружен рекламой, что не соответствовало рекомендациям Apple по проверке на спам и соблюдение авторских прав.



Сам Тестут подтвердил, что не давал разрешения на загрузку своего приложения в App Store в таком виде. Он рад, что система рассмотрения приложений Apple защищает пользователей от подобного мошенничества.



Эмуляторы все же останутся в App Store, но должны будут соответствовать требованиям Apple. Возможно, на предстоящей конференции WWDC 10 июня будет больше информации о том, когда можно будет загрузить легальные эмуляторы без навязчивой рекламы.