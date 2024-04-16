iPhone 16 от Apple: камеры с ИИ, увеличенные Pro-версии и больше места для хранения данных - все детали о новинке.

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До традиционной сентябрьской презентации новых iPhone от Apple осталось всего несколько месяцев. Ожидается, что компания представит три новые модели - iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.



Согласно инсайдерской информации, все три устройства получат ряд интересных нововведений. В частности, улучшения ожидаются в камерах и возможностях искусственного интеллекта. Мы впервые сможем увидеть эти новшества на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) 10 июня.



Что касается внешнего вида, iPhone 16 Pro будут доступны в четырех новых цветах, в то время как для обычных моделей Apple готовит семь вариантов расцветки. Также размеры Pro-версий увеличатся до 6,3 и 6,9 дюймов.



Важное изменение ожидается и в объеме встроенной памяти. По слухам, Apple может увеличить базовый накопитель iPhone 16 Pro до 256 ГБ, тем самым стандартизировав свой модельный ряд. В прошлом году компания уже поступила так с топовой моделью iPhone 15 Pro Max, подняв начальную конфигурацию до 256 ГБ.



Пока остается неясным, повлечет ли это за собой рост цен. Apple, скорее всего, постарается сохранить стартовую стоимость iPhone 16 Pro на уровне 999 долларов. Увеличение объема памяти при той же цене может сделать новые Pro-модели еще более привлекательными для покупателей.



Полные характеристики и цены на iPhone 16 станут известны ближе к сентябрю, когда Apple официально представит свои новинки.