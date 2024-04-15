Новый iPhone 16 от Apple: улучшенный дизайн, больше цветов и ожидаемые обновления программного обеспечения. Готовьтесь к знакомству с передовыми технологиями.

По слухам, компания Apple планирует представить свою новую линейку смартфонов iPhone 16 в начале сентября этого года. В серию войдут четыре модели: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.



Ожидается, что внешний вид новых iPhone 16 будет схож с текущими моделями iPhone 15. Однако ключевые изменения, по-видимому, коснутся программного обеспечения. Предполагается, что Apple представит операционную систему iOS 18 на ежегодной конференции WWDC 10 июня.



Одним из главных ожиданий пользователей каждый год являются новые цвета iPhone. В этом году нас ждет целых 11 вариантов расцветок. Линейка iPhone 16 и 16 Plus будет доступна в 7 цветах, включая классические космический черный и белый, а также два новых - серый и розовый.



Для флагманских моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max Apple планирует предложить 4 цвета. Ключевое отличие - более глянцевая отделка титанового корпуса по сравнению с матовой текстурой iPhone 15 Pro.



Кроме того, ожидается, что габариты Pro-версий iPhone 16 будут немного больше, чем у предыдущего поколения - примерно на 0,2 дюйма. Однако других серьезных внешних изменений не предвидится.



Основные новшества, скорее всего, будут реализованы на внутреннем техническом уровне, в том числе с помощью эксклюзивных функций искусственного интеллекта в iOS 18. Однако подробности пока неизвестны.



До официального анонса iPhone 16 остается менее 5 месяцев, так что совсем скоро мы узнаем все подробности о новинках от Apple.