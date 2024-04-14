Microsoft тестирует показ рекламы в меню «Пуск» Windows 11 для участников Windows Insider.

Пользователям Windows 11 стоит знать, что в ближайшее время в их операционной системе может появиться реклама. Компания Microsoft заявила о возможном тестировании показа рекламы в меню "Пуск" для участников программы Windows Insider.



Согласно информации от Microsoft, компания рассматривает возможность показа рекламных предложений по приложениям из Microsoft Store в разделе "Рекомендуемые" меню "Пуск" в Windows 11. Данная функция будет протестирована только для пользователей, участвующих в программе предварительной оценки Windows Insider на бета-канале и только на территории США. Коммерческие устройства, управляемые организациями, затронуты не будут.



К счастью, пользователи смогут отключить эту рекламную функцию через раздел "Параметры" в Windows 11. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Microsoft интегрирует рекламные элементы в свою операционную систему. Ранее компания внедряла рекомендации приложений в проводник Windows 11, но впоследствии отключила данную функцию.



Остается открытым вопрос, как нововведение будет воспринято пользователями в России. Но, скорее всего, данная реклама не окажет серьезного влияния на повседневную работу.