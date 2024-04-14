Vivo работает над флагманом X100 Ultra, который, по слухам, превзойдет возможности профессиональной камеры. Ожидается мощное «железо» и впечатляющие фото-функции.

Недавно компания vivo сделала интересное заявление о своем новом флагманском смартфоне vivo X100 Ultra. Согласно заявлению вице-президента отдела продуктов vivo Хуана Тао, китайский производитель работает над устройством, которое сможет составить конкуренцию профессиональным камерам.



Анонс был сделан на платформе Weibo с целью поблагодарить общественность за поддержку нового телефона. Интересно отметить, что новая модель также носит кодовое название Thanos и, по слухам, может быть представлена в Китае уже в следующем месяце.



Учитывая сильные стороны vivo в области производства смартфонов с высококачественными камерами, ожидается, что новинка будет оснащена впечатляющими фотовозможностями. Предварительные спецификации указывают на использование процессора Snapdragon 8 Gen 3, экран с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony Lytia LYT-900, сверхширокоугольный и перископический телеобъективы.



Подробности о дате выхода vivo X100 Ultra на рынок Малайзии пока не разглашаются. Ожидается, что компания vivo предоставит дополнительную информацию о новом флагмане в ближайшем будущем.