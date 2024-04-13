OpenAI представила улучшенную версию GPT-4 Turbo для платных пользователей ChatGPT. Новая модель демонстрирует впечатляющие возможности в письме, математике и логике.

Компания OpenAI объявила о выпуске обновленной версии своей модели языка GPT-4 Turbo. Новая версия теперь доступна для платных пользователей сервиса ChatGPT.



По заявлению OpenAI, модель GPT-4 Turbo демонстрирует улучшенные возможности в письме, математике, логическом мышлении и программировании по сравнению с предыдущей версией. Согласно данным, предоставленным самой компанией, последняя версия под названием gpt-4-turbo-2024-04-09 показала лучшие результаты во всех шести тестовых наборах вопросов, в том числе на 10% больше верных ответов на математические задачи, чем предыдущая версия.



Отмечается, что новая модель была разработана на основе более свежих данных, созданных до декабря 2023 года, в отличие от предыдущей версии, имевшей доступ только до апреля 2023 года.



GPT-4 Turbo доступен для платных пользователей ChatGPT Plus, а также для корпоративных и предприятийных клиентов, включая ChatGPT Enterprise с расширенными возможностями управления кибербезопасностью. Согласно сообщениям, CEO OpenAI Сэм Альтман провел серию мероприятий, ориентированных на продвижение корпоративной версии ChatGPT среди руководителей Fortune 500, при этом потребительская версия уже используется более 90% компаний из этого списка.