Apple выявила массированную кибератаку на владельцев iPhone по всему миру. Хакеры используют уязвимости в iOS, чтобы заражать устройства вредоносными программами.

Компания Apple сообщила пользователям iPhone в 92 странах, что их устройства, вероятно, стали мишенями вредоносных программ-шпионов.



Apple предупредила пострадавших пользователей по электронной почте и iMessage, заявив, что "обнаружила, что на вас нацелен злоумышленник, который пытается удаленно взломать iPhone, связанный с вашим Apple ID".



Компания не раскрыла точное число пострадавших пользователей и их местонахождение, однако сообщила, что некоторые из них находятся в Индии. Apple также отметила, что с 2021 года она рассылает предупреждения о вредоносных программах-шпионах пользователям более чем в 150 странах.



Инциденты связаны с использованием шпионской программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Pegasus позволяет удаленно взламывать iPhone через уязвимости в iMessage. Apple выпустила обновления для iOS, чтобы повысить защиту от подобных атак, но хакерам удавалось иногда обходить эти меры.



Компания настоятельно рекомендует пользователям, получившим предупреждение, немедленно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих устройств и данных.