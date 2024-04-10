Новая функция Instagram* позволит легко просматривать Reels, которыми поделились друзья, прямо в личных чатах.

Согласно последним данным, Instagram* тестирует новую функцию, которая упрощает просмотр Reels, опубликованных вашими друзьями. Эта функция отображает предварительный просмотр Reels, которыми поделился друг, непосредственно в вашем личном чате в Instagram*.



Когда ваш друг поделится Reels, вместо обычного значка камеры рядом с чатом будет отображаться предварительный просмотр этого Reels. Нажав на него, вы сможете сразу же начать просмотр ролика на своем экране. Если ваш друг поделился несколькими Reels, вы сможете прокручивать их один за другим.



После просмотра всех общих Reels, Instagram* начнет показывать вам рекомендуемые Reels. В этом случае под текущим Reels вы увидите опцию "Отправить в чат", позволяющую быстро поделиться им в соответствующем диалоге.



Эта новая функция устраняет необходимость открывать панель "Поделиться" при отправке Reels друзьям. Она также позволяет просматривать Reels друзей, не помечая их сообщения как "Прочитанные".



Пока что данная функция находится в ограниченном тестировании и доступна не всем пользователям. Ожидается, что Instagram* постепенно внедрит ее для всех своих пользователей в ближайшем будущем.

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* - ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СУДОМ ПРИНЯТО ВСТУПИВШЕЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25.07.2002 № 114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;