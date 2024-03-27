Грядущие iPhone 16 от Apple сулят множество интригующих новшеств, включая загадочную кнопку "Захват".

В сентябре этого года ожидается выход новых моделей iPhone от Apple - iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Хотя с момента релиза iPhone 15 и iPhone 15 Pro прошло всего шесть месяцев, уже циркулирует множество слухов о грядущих обновлениях.



Помимо самой Apple, и сторонние источники активно обсуждают ожидаемые нововведения. Так, в социальной сети X появилась утечка чехла для iPhone 16 Pro, опубликованная Сонни Диксоном. Этот чехол, как сообщается, демонстрирует вырез под предполагаемую новую кнопку "Захват" (Capture button). Эта кнопка, по слухам, позволит пользователям запускать приложение камеры и взаимодействовать с ним с помощью физической кнопки.



Пока неясно, насколько достоверны сведения о производителе этого чехла и его доступе к действительным характеристикам новых iPhone. Однако ожидается, что по мере приближения к презентации Apple в сентябре аксессуары для будущих моделей начнут появляться на рынке.



Согласно прошлым практикам Apple, компания, скорее всего, представит iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на мероприятии в первую или вторую неделю сентября, а затем начнет принимать предзаказы на новые смартфоны в следующую пятницу. Устройства должны поступить в продажу примерно через неделю после этого.



Помимо новых iPhone, Apple также планирует представить обновленные Apple Watch X и, возможно, Apple Watch Ultra. Кроме того, ожидается релиз новой операционной системы iOS 18 с предполагаемыми улучшениями в области искусственного интеллекта.