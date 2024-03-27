Apple сталкивается с падением продаж iPhone в Китае, крупнейшем зарубежном рынке. Компания предпринимает меры, но местные игроки усиливают конкуренцию.

Последние данные показывают, что Apple сталкивается с серьезными трудностями на ключевом китайском рынке. Официальная статистика демонстрирует резкое падение поставок iPhone в Китае в феврале - на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже второй месяц подряд, когда технологический гигант фиксирует снижение продаж на своем самом важном зарубежном рынке.



Спад поставок iPhone происходит на фоне общего сокращения китайского рынка смартфонов, который в феврале сократился почти на треть. Аналитики связывают это с более поздним празднованием Нового года по лунному календарю и усилением конкуренции со стороны местных китайских брендов.



Ранее в январе Apple уже сталкивалась со схожими трудностями - поставки iPhone упали примерно на 39% по сравнению с предыдущим годом. Эти последовательные спады вызывают опасения по поводу результатов компании на одном из ее крупнейших рынков.



Несмотря на усилия по стимулированию продаж, включая редкие скидки, предложенные в январе, Apple по-прежнему сложно удержать свою долю рынка в Китае. Аналитики прогнозируют, что компании предстоит столкнуться с дальнейшими трудностями в ближайшие месяцы.



Глава Apple Тим Кук недавно посетил Китай и подтвердил приверженность компании этому рынку. Он объявил о планах увеличить инвестиции в Китай в долгосрочной перспективе и сообщил, что гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro будет доступна в Китае позже в этом году.



Однако Apple по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных брендов, таких как Huawei, чей потребительский бизнес демонстрирует восстановление в Китае. Аналитики будут пристально следить за будущими показателями Apple в Китае, особенно с учетом предстоящего выпуска iPhone 16.



Несмотря на текущие трудности, компания остается оптимистичной в отношении своих долгосрочных перспектив на одном из крупнейших рынков смартфонов в мире.