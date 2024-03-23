Apple обвиняется в монополизме и подавлении конкуренции. Минюст США подал иск, компания намерена защищаться в суде.

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Apple Inc., утверждая, что технологический гигант создал "незаконную монополию" на рынке смартфонов в США. По данным Министерства, Apple контролирует более 70% американского рынка смартфонов.



Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Apple использует свои правила для подавления конкуренции и ограничения инноваций. В иске приводится ряд предполагаемых антиконкурентных действий компании, включая блокировку приложений, ограничение сторонних сервисов и уменьшение функциональности смарт-часов других производителей. По мнению Гарланда, такие действия Apple привели к более высоким ценам для американских потребителей.



В ответ на иск представители Apple заявили, что считают претензии Министерства юстиции ошибочными с точки зрения фактов и закона. Компания намерена энергично защищаться от выдвинутых обвинений.



Стоит отметить, что ранее Европейский Союз уже предпринял шаги по ограничению доминирования Apple на рынке. Закон ЕС о цифровых рынках обязал компанию разрешить работу конкурирующих магазинов приложений на платформе iOS в пределах Евросоюза. Однако в США подобные меры пока не применялись.



Развитие событий вокруг антимонопольного иска против Apple может иметь значительные последствия для рынка смартфонов и приложений в США. Дальнейшие подробности ожидаются по мере продвижения судебного процесса.