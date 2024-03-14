Microsoft разработала революционную технологию управления компьютером при помощи одного лишь взгляда.

Корпорация Microsoft разрабатывает передовую технологию управления приложениями с помощью движений глаз, которая может изменить способ взаимодействия пользователей с устройствами.



Согласно недавно поданному Microsoft патенту, эта система использует метод ввода текста "без фиксации", позволяющий печатать, просто смотря на клавиши на экране. Кроме того, технология дает возможность управлять различными приложениями и нажимать кнопки в веб-браузерах, фокусируя на них взгляд без физических манипуляций.



Для повышения точности определения направления взгляда и удобства использования Microsoft интегрировала систему плавного отклика "без фиксации", которая решает проблемы, связанные с неравномерностью движений глаз. Пользователю не требуется долго смотреть на одну точку.



По функциональности эта технология близка к системе слежения за глазами Apple Vision Pro. Интеграция с Windows позволяет управлять настройками компьютера, такими как громкость, только при помощи взгляда. Эксперты отмечают потенциал для внедрения технологии в различные приложения.



Система основана на модели искусственного интеллекта, которая анализирует поведение пользователя и делает прогнозы для повышения эффективности. Она также включает алгоритмы быстрого реагирования на действия пользователей.



Первоначально технология тестировалась на гарнитурах HoloLens со смешанной реальностью, однако в скором времени она может распространиться на смартфоны, планшеты и ПК. Это ключевой шаг к повышению доступности устройств и созданию инновационных пользовательских интерфейсов, подходящих для ОС и браузеров следующего поколения от Microsoft.



Хотя эта технология представляется многообещающей, ее внедрение вызывает вопросы в области конфиденциальности данных и этичности применения систем искусственного интеллекта.