Android 15 получит удобные функции физических клавиатур из Windows.

Как сообщает журналист Мишаал Рахман, в последней бета-версии Android 14 обнаружены новые функции для физических клавиатур, которые, возможно, появятся уже в Android 15.



Первая функция позволяет использовать "клавиши-фиксаторы" - например, однократно нажать клавишу Ctrl, а затем отпустив ее, нажимать другие клавиши для команд копирования/вставки.



Вторая функция получила название "Игнорировать случайные нажатия клавиш" и работает аналогично параметру Windows, фильтруя повторные случайные нажатия.



Также ожидается добавление опции "Медленные клавиши", вероятно, позволяющей игнорировать слишком частые нажатия клавиш, как и в Windows.



Данные улучшения делают использование внешних клавиатур с Android еще более удобным. Это особенно актуально для набора больших текстов, когда сенсорный экран смартфона не всегда эффективен.



Ожидается, что новшества появятся в финальной версии Android 15, однако возможно их внедрение уже в Android 14.