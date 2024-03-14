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Google расширяет функционал физических клавиатур в Android
Android 15 получит удобные функции физических клавиатур из Windows.

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Как сообщает журналист Мишаал Рахман, в последней бета-версии Android 14 обнаружены новые функции для физических клавиатур, которые, возможно, появятся уже в Android 15. 

Первая функция позволяет использовать "клавиши-фиксаторы" - например, однократно нажать клавишу Ctrl, а затем отпустив ее, нажимать другие клавиши для команд копирования/вставки.

Вторая функция получила название "Игнорировать случайные нажатия клавиш" и работает аналогично параметру Windows, фильтруя повторные случайные нажатия. 

Также ожидается добавление опции "Медленные клавиши", вероятно, позволяющей игнорировать слишком частые нажатия клавиш, как и в Windows.

Данные улучшения делают использование внешних клавиатур с Android еще более удобным. Это особенно актуально для набора больших текстов, когда сенсорный экран смартфона не всегда эффективен.

Ожидается, что новшества появятся в финальной версии Android 15, однако возможно их внедрение уже в Android 14.

#смартфоны #google #android 15 #новшества #бета версия #мобильные ос #обновления андроид
Источник: gearrice.com
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