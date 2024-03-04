Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Продемонстрирован мини-ПК GEM12 Pro от AOOSTAR: Zen 4, встроенный сканер отпечатков и дисплей
Мини-ПК нового поколения на мощном AMD Ryzen и RDNA 3 - передовые технологии доступны в компактном форм-факторе AOOSTAR GEM12 Pro.

реклама

Компания AOOSTAR представила компактный настольный ПК GEM12 Pro на базе новейшего процессора AMD Ryzen 7 8845HS серии "Hawk Point".

GEM12 Pro оснащается 8-ядерным чипом на архитектуре Zen 4 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Также имеется нейронный сопроцессор XDNA для задач искусственного интеллекта и встроенная графика Radeon 780M на архитектуре RDNA 3.

Для охлаждения используется собственная система AOOSTAR на тепловых трубках мощностью до 75 Вт. По заявлениям производителя, она способна эффективно отводить тепло даже при максимальной загрузке процессора.

Отличительные особенности модели GEM12 Pro:

- Встроенный сканер отпечатков пальцев для быстрой аутентификации в Windows Hello
- Разъем OCulink для подключения внешней дискретной видеокарты  
- Поддержка высокоскоростного интерфейса USB 4
- Встроенный дисплей для отображения рабочих параметров системы

Новинка поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и до двух твердотельных накопителей формата M.2. Из разъемов присутствуют: OCulink, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1. GEM12 Pro доступен в конфигурациях на базе процессоров AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 9 6900HX.

Ориентировочная цена версии на флагманском чипе Ryzen 7 8845HS стартует от 375 долларов США.

#amd ryzen #мини-пк #rdna 3 #zen4 #hawk point #компактный компьютер #aoostar #встроенный дисплей #настольные пк #сканер отпечатка
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)
Представлен мини-ПК Gem12 Pro с процессором Ryzen 7 8845HS
Представлен игровой мини-ПК AOOSTAR со встроенным экраном и сканером отпечатков пальцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
7
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Албания ставит на вооружение беспилотники Bayraktar TB2
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
58
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
27
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
27
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
14
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
3
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
13

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
10:27
А я вчера вин10 торрентовскую стянул акрониксом с диска одного компа на другой и репу не грею. Дров только подсунул. Дачный апгрейд.) Чо их ставить каждый день?
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
mo3ulla
10:27
войны выигрывает не самый навороченный танк . а тот танк который можно починить в поле . при помощи кувалды и такой то матери . в случае когда при минимальных повреждениях танк нада на завод вести - ...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
daem0ns
10:23
ишшо одна бандера всплыла... ещё раз, читай по буквам Вся историческая и политическая тематика хоть немного касающаяся Россиии - 100% враньё. всё что не касается России, враньё наполовину. никто не ...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
KotSkripaley
10:22
Котейка мой комп проапгрейдил, перегрыз провода у мышки и клавы и тем самым заставил меня перейти на беспроводные устройства ввода-вывода.
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Eugene J
10:20
Очередная тупая вата для тупой ваты от какого то румынского блогера. Тупая вата хватает 😆😆😆
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
Phan†om
10:18
обычные гравитационные системы отопления тоже по такому принципу работают уже десятки лет)))) ИННОВАЦИИ)))). Такая система будет хорошо работать только при вертикальной ориентации процессора (температ...
Der8auer опробовал уникальный прототип процессорного кулера с термосифонной технологией
Alex Sikrajf
10:08
Это пока не боевой образец поставленный на серийное производство, а демонстрация технологий и мощи -на "данный" Момент дорогая -нужны допилы -нельзя отдавать технологии. -репутация страны как постав...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Тимур Закиров
09:58
+ ко всему там 4LPP+ , который показал себя отлично на Exynos 2400,
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
Jack00761
09:57
Мой по молодости провода любил грызть. От клавиатуры /мыши. Пришлось перцем чили намазать свисающие под стол части. Перестал сразу...
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Тимур Закиров
09:55
почему же Google Tensor G4 окажется слабым ? Там копия Exynos 2400 , значит прирост будут ощутимый на 2 поколение 60% по CPU , про GPU хз , там не Xslipce , а Mali
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем