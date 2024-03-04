Мини-ПК нового поколения на мощном AMD Ryzen и RDNA 3 - передовые технологии доступны в компактном форм-факторе AOOSTAR GEM12 Pro.

Компания AOOSTAR представила компактный настольный ПК GEM12 Pro на базе новейшего процессора AMD Ryzen 7 8845HS серии "Hawk Point".



GEM12 Pro оснащается 8-ядерным чипом на архитектуре Zen 4 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Также имеется нейронный сопроцессор XDNA для задач искусственного интеллекта и встроенная графика Radeon 780M на архитектуре RDNA 3.



Для охлаждения используется собственная система AOOSTAR на тепловых трубках мощностью до 75 Вт. По заявлениям производителя, она способна эффективно отводить тепло даже при максимальной загрузке процессора.



Отличительные особенности модели GEM12 Pro:



- Встроенный сканер отпечатков пальцев для быстрой аутентификации в Windows Hello

- Разъем OCulink для подключения внешней дискретной видеокарты

- Поддержка высокоскоростного интерфейса USB 4

- Встроенный дисплей для отображения рабочих параметров системы



Новинка поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и до двух твердотельных накопителей формата M.2. Из разъемов присутствуют: OCulink, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1. GEM12 Pro доступен в конфигурациях на базе процессоров AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 9 6900HX.



Ориентировочная цена версии на флагманском чипе Ryzen 7 8845HS стартует от 375 долларов США.