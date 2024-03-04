Появились рендеры предполагаемого дизайна iPhone SE 4. Apple впервые планирует отказаться от кнопки «Домой» в пользу современного дизайна с дисплеем 6,1 дюйма по типу iPhone 13.

Согласно появившимся сегодня рендерам в САПР, утечка информации раскрывает возможный дизайн готовящегося к выпуску смартфона iPhone SE четвёртого поколения от Apple. Данные изображения были опубликованы интернет-изданием 91mobiles и, судя по всему, подтверждают сообщения о том, что компания откажется от фирменной кнопки «Домой» в пользу более современного дизайна в духе айфонов 13 и 14.



В отличие от предыдущих моделей линейки iPhone SE, которые базировались на устаревших айфонах с кнопкой «Домой», на этот раз Apple впервые планирует полное обновление дизайна. Согласно поступившим рендерам из отраслевых источников, можно подтвердить, что iPhone SE четвёртого поколения получит 6,1-дюймовый дисплей. Это значительное увеличение в сравнении с экраном в 4,7 дюйма у нынешней модели iPhone SE с поддержкой 5G.



Как следует из изображений, передняя панель смартфона будет оснащена вырезом под фронтальную камеру, датчики и динамик в стиле айфонов 13 и 14 с системой Face ID. Однако сзади размещена лишь одна камера, что должно положительно сказаться на стоимости устройства. Габариты смартфона составят 147,7 x 71,5 x 7,7 мм. Также ходят слухи, что iPhone SE 4 может стать первым устройством Apple с собственным 5G-модемом, над созданием которого компания работает несколько лет, пытаясь составить конкуренцию решениям Qualcomm в этой области.



Конкретных сведений о запланированной дате анонса и начала продаж iPhone SE четвёртого поколения пока нет. По некоторым данным, это может произойти в 2025 году. Напомним, айфон SE пятого поколения был представлен Apple 8 марта 2022 года, почти два года назад.