Бывший сотрудник Apple показал ультраредкий черный прототип культовых колонок iPod Hi-Fi 2006 года. Всего несколько экземпляров было создано во время разработки.

© José Benitez Cong (@Jose_Cong)

18 лет назад компания Apple выпустила на рынок устройство iPod Hi-Fi, что ознаменовало первые шаги компании в сегменте домашней аудиотехники. Устройство продавалось по цене 349 долларов и просуществовало чуть больше года, после чего было снято с производства.



Однако за прошедшие годы iPod Hi-Fi приобрел статус культового устройства среди ценителей продукции Apple. Несмотря на недолгую историю продаж, его востребованность на вторичном рынке по-прежнему высока.



На этой неделе в сети Twitter появились уникальные фотографии сверхредкой черной версии iPod Hi-Fi, о существовании которой ранее было мало что известно. Автором публикации стал Хосе Бенитес Конг, экс-сотрудник Apple, работавший над этим устройством.



По его словам, в компании тогда было изготовлено всего несколько опытных черных образцов Hi-Fi, большинство из которых впоследствии были уничтожены. И лишь единицы остались в руках разработчиков в качестве раритета.



Таким образом, опубликованный черный Hi-Fi скорее всего является уникальным экземпляром, возможно даже единственным сохранившимся в мире. Эта находка в очередной раз доказывает статус iPod Hi-Fi как иконы дизайна и предмета коллекционирования.