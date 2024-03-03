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ZANTI
Черная жемчужина Apple - в Сети появились фото ультраредкого прототипа iPod Hi-Fi
Бывший сотрудник Apple показал ультраредкий черный прототип культовых колонок iPod Hi-Fi 2006 года. Всего несколько экземпляров было создано во время разработки.

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© José Benitez Cong (@Jose_Cong)

18 лет назад компания Apple выпустила на рынок устройство iPod Hi-Fi, что ознаменовало первые шаги компании в сегменте домашней аудиотехники. Устройство продавалось по цене 349 долларов и просуществовало чуть больше года, после чего было снято с производства.

Однако за прошедшие годы iPod Hi-Fi приобрел статус культового устройства среди ценителей продукции Apple. Несмотря на недолгую историю продаж, его востребованность на вторичном рынке по-прежнему высока.

На этой неделе в сети Twitter появились уникальные фотографии сверхредкой черной версии iPod Hi-Fi, о существовании которой ранее было мало что известно. Автором публикации стал Хосе Бенитес Конг, экс-сотрудник Apple, работавший над этим устройством.

По его словам, в компании тогда было изготовлено всего несколько опытных черных образцов Hi-Fi, большинство из которых впоследствии были уничтожены. И лишь единицы остались в руках разработчиков в качестве раритета. 

Таким образом, опубликованный черный Hi-Fi скорее всего является уникальным экземпляром, возможно даже единственным сохранившимся в мире. Эта находка в очередной раз доказывает статус iPod Hi-Fi как иконы дизайна и предмета коллекционирования.

#apple #дизайн #ipod #прототип #аудиотехника #винтаж #раритет #коллекционирование
Источник: 9to5mac.com
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