Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Sony анонсировала совместимость PlayStation VR2 с ПК играми в VR
Sony анонсировала поддержку PC VR игр для PS VR2. Расширение совместимости позволит значительно увеличить библиотеку доступных виртуальных миров для нового шлема PlayStation.

реклама

Компания Sony объявила о планах сделать шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 совместимым с играми для ПК в VR. В настоящее время проводится тестирование этой функции.

реклама

Ожидается, что расширенная совместимость увеличит ассортимент доступных для PS VR2 игр. Сейчас он ограничен преимущественно разработками специально для PS5.

Также Sony анонсировала несколько новых игр для платформы виртуальной реальности PlayStation. Среди них - экшены, RPG и симуляторы. Релиз первых запланирован уже на текущий год.

#игры #sony #виртуальная реальность #ps5 #тестирование #эксклюзивы playstation #playstation vr2 #анонсы игр #новинки игр
Источник: computerra.ru
+
Написать комментарий (0)
Ежедневное использование Apple Vision Pro и других AR/VR гарнитур может быть опасно для здоровья
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
8
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
6
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
34
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
+
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
7
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
Гроссмейстер Карякин прокомментировал заявление Чернышенко о том, что Dota 2 сложнее шахмат
3
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1

Популярные статьи

Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
6
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
71
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
14
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
7

Сейчас обсуждают

Полпроцента
17:39
Всё правильно, если хозяин Nvidia китаец.
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России и многих других стран – впереди только 11 государств
Нивхурил
17:34
В своем заявлении Nvidia акцентирует внимание на том, что видеокарты в большинстве своем производятся лишь в Китае. «Продукты не производятся в США и в ограниченном количестве на Тайване», – заявила N...
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России и многих других стран – впереди только 11 государств
Шакро Молодой
17:31
нищий бич всё толкает вирт сборки на оверклокеше
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
Полпроцента
17:30
Кем разоблачено твоё враньё, расскажи не стесняйся?
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России и многих других стран – впереди только 11 государств
Влад Иванов
17:29
Амогус?👀👀👅👅👀👀
Apple M2 показал однопоточный результат в CPU-Z Bench, сопоставимый с Intel Alder Lake
УдалЁн
17:26
"Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх" Лучший способ не покупать устаревшие ЦПУ. Пятая серия ряженки уже прокисла. R9 5950x пришлось менять на...
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Михаил Иванович
17:26
Филиал Частной Компании с Ограниченной Ответственностью Нвидиа ЛТД ликвидирована: Ликвидирован, действовал с 17.03.2015 по 16.08.2023 https://sbis.ru/contragents/9909097807/773851001 Твоё вранье око...
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России и многих других стран – впереди только 11 государств
Полпроцента
17:25
Наконец то Шведы поняли, что НАТО это ущербная организация. Надо было в БРИКС вступать, как делают все умные страны.
В Швеции происходит осознание ущерба от вступления в НАТО
si-cat
17:22
Гоям можно обещать всё, что угодно - Яхве дозволяет 🤣
Зеленский дал обещание не использовать западное оружие для ударов по РФ
Иван Бородин
17:21
У меня RX590 и та вывозит 4 к на фул присете с фпс 30+ а если 2 к то все 60+
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем