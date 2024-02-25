Sony анонсировала поддержку PC VR игр для PS VR2. Расширение совместимости позволит значительно увеличить библиотеку доступных виртуальных миров для нового шлема PlayStation.

Компания Sony объявила о планах сделать шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 совместимым с играми для ПК в VR. В настоящее время проводится тестирование этой функции.

реклама

Ожидается, что расширенная совместимость увеличит ассортимент доступных для PS VR2 игр. Сейчас он ограничен преимущественно разработками специально для PS5.

Также Sony анонсировала несколько новых игр для платформы виртуальной реальности PlayStation. Среди них - экшены, RPG и симуляторы. Релиз первых запланирован уже на текущий год.