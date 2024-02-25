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Stability AI выпустила обновление нейросети Stable Diffusion 3 для генерации изображений. Новая версия включает модели от 800 млн до 8 млрд параметров на основе открытого исходного кода.
В архитектуре используется метод диффузии трансформеров, работающий с фрагментами вместо блоков. Также применён алгоритм "согласования потоков" для плавного перехода от шума к структуре изображения при генерации.
По качеству синтезируемых изображений Stable Diffusion 3 сопоставима с DALL-E 3, Adobe Firefly, Midjourney и Google Imagen. После тестирования модель станет доступна для бесплатной загрузки и локальной установки.