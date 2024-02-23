Сбербанк вкладывает 450 млрд руб. в разработку человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. Они смогут работать в сфере обслуживания и бизнеса.

© Kandinsky 3.0Сбербанк приступил к поиску специалистов для реализации проекта по созданию роботов-андроидов на базе технологий искусственного интеллекта. Инициатива является частью программы Сбербанка по развитию ИИ "нового поколения".



Планируется использовать мультимодальные нейросети, что позволит роботам обучаться самостоятельно и выполнять сложные задачи вроде навигации или манипулирования объектами. Создаваемые роботы смогут работать в сфере обслуживания или поддержки бизнес-процессов. Инвестиции Сбербанка в ИИ в ближайшие 3 года превысят 450 млрд рублей.

В настоящее время у «Сбера» имеется система роботизации для склада, робот для дезинфекции и робот-сомелье для демонстрации и продажи вин. Однако эти устройства нельзя считать имитирующими человека.

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В Китае, Японии и США активно разрабатывают антропоморфные роботы, однако у этих изобретений возникают сложности с перемещением, манипулированием и распознаванием объектов. Кроме того, производители сталкиваются с проблемами в создании аккумуляторов, способных обеспечивать роботов энергией на длительное время.