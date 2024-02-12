Helldivers 2 достигла рекордных 119 тысяч одновременных игроков на Steam, опережая все предыдущие релизы PlayStation на ПК. Успех обеспечен ориентацией на мультиплеер и поддержкой в будущем.

По данным Steam Charts, количество одновременных игроков в Helldivers 2 достигло пика в 119 117 человек, что стало рекордом для релизов PlayStation на PC. Для сравнения, God of War на пике имел 73 529 игроков. Безусловно, Helldivers 2 выигрывает за счёт более низкой цены и ориентации на мультиплеер, однако это впечатляющий результат.



Эти данные относятся только к Steam, и, вероятно, количество игроков на PS5 ещё выше, учитывая эксклюзивный статус для консолей Sony и лояльность аудитории.



Это хорошие новости как для Sony, так и для разработчика Arrowhead Game Studios. Первая часть Helldivers на пике имела только 6691 одновременных игроков на Steam, что менее 10% от результата сиквела.



Helldivers 2 подтверждена как игра в жанре живой сервис, что подразумевает выпуск нового контента, врагов, локаций и т.д. в ближайшие недели и месяцы. Все обновления будут бесплатными.



Недавно был выпущен патч для улучшения матчмейкинга, а на следующей неделе ожидается ещё один. Разработчики реагируют на большой наплыв игроков в день релиза.



Остается посмотреть, сохранит ли Helldivers 2 такую популярность в дальнейшем. Успех первой части и поддержка на протяжении многих лет дают основания полагать, что продолжение также будет пользоваться спросом.