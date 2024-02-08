Специалист по кибербезопасности арестован по обвинению в мошенничестве - он использовал уязвимости в системах Apple для хищения электроники и подарочных карт на $2,5 млн.

Как сообщает издание ExtremeTech, специалист по кибербезопасности Ноа Роскин-Фрейзи был арестован в прошлом месяце по обвинению в организации хищения электроники и подарочных карт компании Apple на сумму $2,5 млн.



Согласно материалам дела, Роскин-Фрейзи, сотрудник компании ZeroClicks Lab, использовал свои познания в системах Apple для получения доступа к службе Toolbox, которая используется для бронирования и редактирования заказов. Через эту систему Роскин-Фрейзи и его сообщник якобы смогли обмануть Apple и получить бесплатную продукцию.



В обвинительном заключении указывается, что мошенничество началось в декабре 2018 года и продолжалось до марта 2019 года. Тем не менее, арест Роскина-Фрейзи состоялся только в прошлом месяце. В течение этого времени он проводил оценку безопасности продуктов и сервисов Apple, о чем компания упоминала в своих бюллетенях по кибербезопасности.



22 января в бюллетене об обновлении macOS Sonoma 14.2 Apple поблагодарила Роскина-Фрейзи за сообщение об уязвимостях. Как отмечает ExtremeTech, теперь компания, вероятно, хотела бы отозвать свою благодарность.