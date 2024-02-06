Microsoft рассматривает возможность портирования некоторых эксклюзивных игр Xbox на PlayStation 5.

© Kerde SeverinСогласно сообщению портала XboxEra, Microsoft планирует выпустить Starfield на PS5 в 2024 году, после выхода дополнения Shattered Space для этой игры. Ранее на презентации в 2021 году Microsoft позиционировала Starfield как эксклюзивную игру для Xbox.



Кроме того, сайт The Verge сообщил о планах Microsoft выпустить Indiana Jones от Bethesda для PS5 спустя несколько месяцев после релиза на Xbox и ПК.



Эти сообщения указывают на возможное изменение стратегии Microsoft в отношении эксклюзивного контента для Xbox. Однако пока официальных комментариев по этому поводу от компании не последовало.



Решение выпустить эксклюзивы Xbox на других платформах может быть связано со стремлением Microsoft расширить аудиторию своих игр. Однако оно вызвало неоднозначную реакцию в сообществе геймеров и владельцев Xbox.