Устойчивая положительная тенденция на рынке криптовалют сделала Bonk одним из лидеров роста в 2023 году

Согласно данным, проанализированным цифровыми криптовалютными веб-сайтами, в декабре 2023 года произошел взлет цен на мем-криптовалюту Bonk (BONK). После нескольких месяцев относительно стабильных цен, стоимость BONK увеличилась более чем на 800% за месяц.

реклама

Взлет цен начался примерно 3 декабря, когда ранее малоизвестный токен начал набирать популярность в онлайн-сообществах, увеличивая спрос и поднимая цену с $0,000004 до рекордных $0,00003 к 15 декабря.

Веб-сайт криптовалютного рынка Santiment отметил устойчивую положительную тенденцию для BONK, начиная с начала декабря. CryptoDep также твитнул, что BONK показал самый высокий рост цен среди всех криптовалют в 2023 году, обогнав INJ и PENDLE, занявшие второе место по высоким темпам роста.

Аналитики в основном связывают быстрый рост BONK с его листингом на популярной бирже Binance в середине декабря, что увеличило его доступность и ликвидность, выступая в качестве катализатора роста мем-монеты.

BONK также привлек внимание в социальных сетях и форумах во время своего выступления, что указывает на то, что увеличенный интерес в настоящее время снижается.

Однако, согласно 21milyon.com, цена BONK упала почти на 25% за последнюю неделю. После своего пика в декабре токен остыл к началу 2024 года. Тем не менее, мем-монета принесла значительные прибыли некоторым инвесторам в прошлом месяце.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



