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19 декабря Apple выпустила обновление iOS 17.2.1, которое, согласно заявлению компании, содержит "важные исправления ошибок". Более подробная информация об обновлении не предоставлялась. Однако через два дня выяснилось, что в Китае и Японии в описании обновления указывалось, что оно "решает проблему, которая может приводить к более быстрой разрядке аккумулятора при определенных условиях".
Как оказалось, обновление iOS 17.2.1 не только исправляет проблемы с разрядкой аккумулятора. У некоторых пользователей iPhone после установки обновления возникли проблемы с подключением к сотовой сети. На сайте поддержки Apple появилось множество жалоб от пользователей, которые после установки обновления потеряли связь с оператором.
Некоторые пользователи иронично отмечают, что обновление, призванное решить проблемы с аккумулятором, на самом деле приводит к его более быстрой разрядке. Есть сообщения и о перегревах устройств после установки iOS 17.2.1.
В качестве временных решений предлагается сброс настроек сети, полный сброс настроек устройства до заводских, удаление профилей VPN. Также рекомендуется установить бета-версию iOS 17.3, которая вышла до релиза iOS 17.2.1 и может не содержать проблем с подключением.