Обновление iOS 17.2.1 принесло пользователям iPhone множество проблем: потеря связи, быстрая разрядка аккумулятора, перегрев устройства

19 декабря Apple выпустила обновление iOS 17.2.1, которое, согласно заявлению компании, содержит "важные исправления ошибок". Более подробная информация об обновлении не предоставлялась. Однако через два дня выяснилось, что в Китае и Японии в описании обновления указывалось, что оно "решает проблему, которая может приводить к более быстрой разрядке аккумулятора при определенных условиях".



Как оказалось, обновление iOS 17.2.1 не только исправляет проблемы с разрядкой аккумулятора. У некоторых пользователей iPhone после установки обновления возникли проблемы с подключением к сотовой сети. На сайте поддержки Apple появилось множество жалоб от пользователей, которые после установки обновления потеряли связь с оператором.



Некоторые пользователи иронично отмечают, что обновление, призванное решить проблемы с аккумулятором, на самом деле приводит к его более быстрой разрядке. Есть сообщения и о перегревах устройств после установки iOS 17.2.1.



В качестве временных решений предлагается сброс настроек сети, полный сброс настроек устройства до заводских, удаление профилей VPN. Также рекомендуется установить бета-версию iOS 17.3, которая вышла до релиза iOS 17.2.1 и может не содержать проблем с подключением.