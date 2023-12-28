LG анонсировала линейку ноутбуков LG gram 2024 с новейшими OLED дисплеями, производительным ИИ и расширенными возможностями для продуктивной работы и развлечений.

Компания LG представила обновленные модели своих ноутбуков серии LG gram - LG gram Pro 16Z90SP и 17Z90SP, а также LG gram 17, 16, 15 и 14 с моделями 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S и 14Z90S соответственно. Также была анонсирована гибридная модель LG gram Pro 2-in-1 с диагональю 16 дюймов и моделью 16T90SP.



Новые модели 2024 года оснащены функциями искусственного интеллекта в приложении LG gram Link, возможностью трансляции экрана на устройства LG gram, Android и iOS, а также другими упрощенными функциями, такими как обмен файлами и фото.



Модели LG gram Pro оснащены процессором Intel Core Ultra с гибридной архитектурой, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Поддержка дискретной GPU NVIDIA является опциональной.



Другие возможности Pro моделей включают приложение LG gram Link для обмена файлами, фото и трансляции экрана на Android и iOS устройства. Функции ИИ позволяют категоризировать и искать фотографии по ключевым словам.



LG gram Pro оснащены двойной системой охлаждения, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, разрешением экрана Wide Quad XGA. Модели с OLED дисплеем обеспечивают 100% покрытие DCI-P3, в то время как модели с LCD экранами - 99%.



Новые ноутбуки LG gram будут представлены на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января 2024 года.