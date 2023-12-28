Новый HomePod от Apple с ЖК-экраном позволит не только наслаждаться любимой музыкой, но и смотреть подкасты, видео, просматривать фотографии.

© KosutamiSan/Twitter

Компания Apple работает над новой версией своего умного динамика HomePod. По последним утечкам информации, следующее поколение HomePod может получить ЖК-дисплей.



Согласно твиту от пользователя с ником Kosutami, был замечен прототип HomePod с кодовым названием B720. На фотографиях видно, что дизайн и размеры новой модели похожи на текущий HomePod, но в верхней части расположен ЖК-экран. Сообщается, что экран слегка выпуклый.



В отличие от светодиодных индикаторов в текущей модели HomePod, предполагается, что ЖК-дисплей будет отображать больше визуальной информации и обеспечит интерактивное взаимодействие. На опубликованном снимке прототипа видны элементы интерфейса Apple Music и Apple Podcasts с отображением обложек альбомов и размытием.



Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что Apple планирует выпустить новый HomePod с 7-дюймовым дисплеем в первой половине 2024 года. Разработка модели HomePod со встроенным экраном ведётся с 2021 года. Эти данные согласуются с текущими слухами.