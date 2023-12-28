Использование биометрии в приложении ВТБ выросло вдвое за месяц. 50% новых пользователей подключили удобную и безопасную аутентификацию по лицу и отпечатку пальца.

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Согласно данным банка ВТБ, использование биометрической аутентификации в мобильном приложении ВТБ Онлайн за последний месяц возросло вдвое. Количество клиентов, подключивших опцию биометрии, увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.



Представители банка отмечают, что применение сканеров лица и отпечатков пальцев делает вход в приложение более безопасным, поскольку гарантирует точную идентификацию пользователя.



Помимо повышенной безопасности, биометрия обеспечивает значительное удобство для клиентов. С её помощью войти в приложение можно в три раза быстрее по сравнению с использованием логина и пароля.



Подключить функцию биометрической аутентификации можно непосредственно в приложении, нажав на специальный баннер или в настройках профиля. Настройка занимает немного времени, но в дальнейшем позволяет существенно ускорить вход в приложение. Также опцию можно отключить в настройках.