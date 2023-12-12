Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Комментарий авторов Cyberpunk 2077 о багах игры вызвал обсуждение среди геймеров
На The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала свой новый проект Light No Fire, вызвавший оживленные дискуссии среди игроков из-за комментария CDPR.

реклама

Во время церемонии The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала свой новый проект под названием Light No Fire. Коллеги из CD Projekt Red поздравили разработчиков, однако их комментарий вызвал споры среди геймеров.

реклама

"Вы всегда можете пофиксить свою новую игру позже. Поздравляем с впечатляющим анонсом [Light No Fire]", - написали сотрудники CDPR в Twitter.  

Эта фраза стала отсылкой к истории как самой студии, так и Hello Games. Их игры Cyberpunk 2077 и No Man's Sky первоначально подверглись резкой критике со стороны игроков из-за многочисленных технических проблем и несоответствия заявленным ожиданиям. Однако впоследствии разработчикам удалось значительно улучшить проекты посредством многочисленных обновлений.

Часть геймеров оценила самоиронию коллег из CDPR. Другие же посчитали шутку проявлением неуважения к покупателям, которые столкнулись с серьезными недоработками Cyberpunk 2077 на старте. Пользователи отметили, что недопустимо выпускать неготовый продукт и рассчитывать на то, что со временем его можно будет "пофиксить".

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, невинная на первый взгляд шутка CDPR разделила геймеров на два лагеря. Одни оценили самоиронию студии, а другие увидели в словах разработчиков проявление пренебрежения к игрокам. Инцидент показал, что раны, нанесенные катастрофическим релизом Cyberpunk 2077, до сих пор не зажили в сообществе

#игровая индустрия #hello games #cd project red #no man's sky #киберпанк 2077 #the game awards #no man&#x27;s sky #light no fire #анонсы игр
Источник: media.vkplay.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована Light no Fire — новая игра от создателей No Man’s Sky
Игра Baldurs Gate 3 получила награду «Игра года»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
10
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
10
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
14
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
51
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
9
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
9
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4

Сейчас обсуждают

c2h5oh
13:59
Горыныч_из_Крыма это бот Трусикёра
Крупнейший мобильный оператор Украины отключил миллионы пользователей после кибератаки
Блейд
13:57
Ну вообще пипец, пиво открывал, палец сильно порезал
Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $200 миллионов
Игорь Криворучко
13:57
И за митинги и беспорядки их будут нещадно п...ть дубинками и водомётами поливать в мороз как это обычно происходит в "цивилизованных странах", не то что в страшной России, где тебя аккуратно под руки...
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
F@tality
13:53
Что они там будут делать с месячными ?
Подземное жильё в состоянии уберечь людей от возможной "ядерной зимы"
Артём Николаев
13:51
Идея в том, что можно иметь дешёвый ноут со встройкой, либо даже Мак, на которых пойдёт Варкрафт 3, WoW, Сталкер, Готика, Вампирский маскарад, Фотошоп и монтаж видео. А на цену видюхи купить плойку. ...
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
c2h5oh
13:50
о, свет тебе дали?
Крупнейший мобильный оператор Украины отключил миллионы пользователей после кибератаки
Наталья Котик
13:48
Это премия не ученому из России,а американцу с русской фамилией, что только доказывает,что премия выдаётся только своим и не имеет отношение к реальным достижениям науки.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Александр Дедок
13:48
В 1998 или 1999 году, точно не помню у команды КВН ХАИ(Харьковский авиационный институт) был номер том как наш премьер-министр просит денег у МВФ. Сейчас этот номер как никогда актуален для самой Урка...
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Сергей Миляев
13:47
Да ! Как мы отстали ! Такое нам и не снилось .
TCL CSOT анонсировала 31″ куполообразный OLED-дисплей и другие новинки
glavhyilo
13:47
а смысл давать ему ещё,ему уже 100 миллиардов давали.
Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $200 миллионов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем