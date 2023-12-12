На The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала свой новый проект Light No Fire, вызвавший оживленные дискуссии среди игроков из-за комментария CDPR.

Во время церемонии The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала свой новый проект под названием Light No Fire. Коллеги из CD Projekt Red поздравили разработчиков, однако их комментарий вызвал споры среди геймеров.

реклама

"Вы всегда можете пофиксить свою новую игру позже. Поздравляем с впечатляющим анонсом [Light No Fire]", - написали сотрудники CDPR в Twitter.

Эта фраза стала отсылкой к истории как самой студии, так и Hello Games. Их игры Cyberpunk 2077 и No Man's Sky первоначально подверглись резкой критике со стороны игроков из-за многочисленных технических проблем и несоответствия заявленным ожиданиям. Однако впоследствии разработчикам удалось значительно улучшить проекты посредством многочисленных обновлений.

Часть геймеров оценила самоиронию коллег из CDPR. Другие же посчитали шутку проявлением неуважения к покупателям, которые столкнулись с серьезными недоработками Cyberpunk 2077 на старте. Пользователи отметили, что недопустимо выпускать неготовый продукт и рассчитывать на то, что со временем его можно будет "пофиксить".

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, невинная на первый взгляд шутка CDPR разделила геймеров на два лагеря. Одни оценили самоиронию студии, а другие увидели в словах разработчиков проявление пренебрежения к игрокам. Инцидент показал, что раны, нанесенные катастрофическим релизом Cyberpunk 2077, до сих пор не зажили в сообществе