Моддер увеличил флэш-память в MacBook Pro с M3 Max с 1 ТБ до максимально возможных 8 ТБ путем установки дополнительных модулей и настройки ПО.

Согласно сообщению в Twitter от пользователя @lipilipsi, моддер смог увеличить объем встроенной флэш-памяти в новом MacBook Pro с процессором M3 Max от Apple до 8 ТБ. Изначально ноутбук поставлялся с 1 ТБ памяти.



Как видно на опубликованных фотографиях, моддер установил дополнительные модули флэш-памяти в свободные разъемы на материнской плате MacBook Pro. Предположительно, для обеспечения максимально возможного объема памяти в 8 ТБ, заводские модули емкостью 1 ТБ были удалены.



Для того, чтобы операционная система macOS распознала увеличенный объем памяти, потребовалось внесение дополнительных настроек на программном уровне. К сожалению, в сообщении не указана стоимость установленных модулей памяти.