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ZANTI
Моддер увеличил объем флэш-памяти MacBook Pro с M3 Max до 8 ТБ
Моддер увеличил флэш-память в MacBook Pro с M3 Max с 1 ТБ до максимально возможных 8 ТБ путем установки дополнительных модулей и настройки ПО.

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Согласно сообщению в Twitter от пользователя @lipilipsi, моддер смог увеличить объем встроенной флэш-памяти в новом MacBook Pro с процессором M3 Max от Apple до 8 ТБ. Изначально ноутбук поставлялся с 1 ТБ памяти. 

Как видно на опубликованных фотографиях, моддер установил дополнительные модули флэш-памяти в свободные разъемы на материнской плате MacBook Pro. Предположительно, для обеспечения максимально возможного объема памяти в 8 ТБ, заводские модули емкостью 1 ТБ были удалены.

Для того, чтобы операционная система macOS распознала увеличенный объем памяти, потребовалось внесение дополнительных настроек на программном уровне. К сожалению, в сообщении не указана стоимость установленных модулей памяти.

#apple #macbook pro #diy #macos #modding #upgrade #hardware #memory #hack #m3 max
Источник: wccftech.com
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Truth Sееker
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