Компания Lenovo представила новый графический процессор Radeon RX 6600 LE, разработанный собственными силами. Новинка будет использоваться в настольных ПК Lenovo GeekPro 2023 и будет конкурировать с Xbox Series по цене.

Компания Lenovo выпустила в Китае новый графический процессор под названием Radeon RX 6600 LE, разработанный ею самостоятельно. Несмотря на то, что информация о нем ограничена, известно, что это будет модифицированная версия уже известного Radeon RX 6600 от AMD.

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Основные характеристики, такие как количество ядер и конфигурация памяти, останутся прежними, но есть некоторые изменения в частоте работы процессора и возможно в уровне энергопотребления. Графический процессор будет использоваться в настольном ПК Lenovo GeekPro 2023, который оснащен процессором Intel Core i5-13400F, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и PCI-SSD. Express 4.0 емкостью 512 ГБ.

Цена этого ПК составит 625 евро. В то время как Radeon RX 6600 дебютировала за 600 евро, что делает ее конкурентоспособной с Xbox Series в плане цены.



Однако, если рассматривать вопрос производительности, то в настоящее время графический процессор Xbox Series X обеспечивает лучшую производительность, чем Radeon RX 6600 LE.