Российский хоррор-выживач Desolate с открытым миром бесплатно раздают в Steam до 14 декабря. Игрокам предстоит сражаться с мутантами в постапокалиптическом СССР.

В магазине Steam стартовала бесплатная раздача российской компьютерной игры Desolate. Разработчиком проекта выступила студия Nearga. Desolate представляет собой выживач с элементами хоррора и открытым миром. Действие разворачивается в альтернативной версии СССР на закрытом острове Граничный, где произошла масштабная катастрофа.

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Игровой процесс включает в себя сражения с мутантами и другими врагами, крафт оружия и экипировки, прокачку навыков персонажа, а также исследование игрового мира и раскрытие его секретов. Desolate поддерживает как одиночный режим, так и кооператив до 4 игроков. Бесплатная раздача игры продлится до 14 декабря на сайте магазина Fanatical. Для доступа к сайту из России потребуется VPN.