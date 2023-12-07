Видеосервисы Google могут замедлиться в России из-за постепенного выхода из строя серверов сети доставки контента Google Global Cache на территории страны в условиях санкций.

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Компания Google предупредила российских интернет-провайдеров о возможном ухудшении качества видео на YouTube в ближайшие годы. Причиной является постепенный выход из строя оборудования сети доставки контента Google Global Cache (GGC) на территории России.



GGC представляет собой распределенную сеть серверов, ускоряющих загрузку YouTube, Google Play и других сервисов компании для пользователей в конкретном регионе. Ранее Google бесплатно устанавливала это оборудование по запросам интернет-провайдеров.



Однако в связи с санкциями компания больше не может поставлять серверы GGC в Россию. К концу 2023 года их количество сократится с 700 до 450. Это приведёт к перегрузке оставшихся серверов и замедлению скорости видеосервисов Google, особенно в регионах.



Для решения проблемы Google предлагает российским провайдерам наладить прямое подключение к точкам обмена трафиком GGC в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит частично компенсировать сокращение инфраструктуры доставки контента внутри России. Ряд крупных операторов связи уже воспользовались такой возможностью.