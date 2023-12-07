Российская студия 1С Game Studios анонсировала RPG игру в славянском фэнтези-сеттинге "Сказки Старой Руси".

Российская киностудия 1С Game Studios опубликовала трейлер своей новой игры под названием "Сказки Старой Руси". Согласно ролику, действие игры разворачивается в славянском фэнтези-сеттинге.



В трейлере длительностью 37 секунд демонстрируется один из ключевых игровых моментов - сражение главной героини Василисы Премудрой с чудовищем в болотистой местности. Бой основан на системе карт атаки и защиты, ранее использованной в игре "Черная книга" той же студии.



Согласно анонсу, релиз игры "Сказки Старой Руси" запланирован на 2024 год. Пока студия 1С Game Studios не раскрыла подробностей сюжета, игрового процесса и других ключевых аспектов проекта. Вероятно, новая информация по игре будет опубликована ближе к релизу.