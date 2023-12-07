Райан Рейнольдс призывает не спойлерить “Дэдпула 3”, просит ждать фильм на большом экране.

Голливудская звезда Райан Рейнольдс опубликовал заявление, призывающее СМИ и поклонников воздержаться от распространения фотографий со съемочной площадки предстоящего фильма "Дэдпул 3".



В последние недели в социальных сетях появилось несколько утечек с фотографиями, которые, возможно, спойлили некоторые ключевые моменты грядущего супергеройского фильма. Рейнольдс заявил, что люди должны перестать портить фильм зрителям.



"Сюрпризы - часть волшебства кинотеатральных фильмов. Нам нужно снимать новый "Дэдпул" в реальных природных условиях, используя практические эффекты, а не снимать фильм в помещении и создавать его цифровым способом", - написал Рейнольдс.



Он также подчеркнул, что вещи должны сохраняться для финального продукта и должны смотреться на большом экране.



Фильм создан для радости зрителей, и наша высшая надежда - сохранить как можно больше этой магии для финального фильма и большого экрана, - добавил Рейнольдс.



Комментарии Рейнольдса последовали почти через день после того, как в сети были опубликованы несколько фотографий со съемочной площадки "Дэдпула 3". На снимках был виден внешний вид Фантастикара из "Фантастической четверки".



"Дэдпул 3" запланирован к выходу в прокат 26 июля 2024 года