Из-за массового ухода ключевых рекламодателей социальная сеть X, купленная Илоном Маском за $44 млрд, столкнулась с финансовыми трудностями. Компания может оказаться на грани банкротства, если не найдет альтернативных источников дохода.

Недавно приобретенная Илоном Маском социальная сеть X (ранее Twitter) столкнулась с финансовыми проблемами из-за массового ухода крупных рекламодателей с платформы. Согласно отчету BBC, опубликованному в воскресенье, для выкупа компании за $44 млрд Маск взял кредит в $13 млрд. При этом X должна выплачивать около $1,2 млрд процентов по кредиту ежегодно.



Учитывая, что основной доход компании приносила интернет-реклама (до 90% в прошлом году), массовый исход рекламодателей, таких как Disney, Apple, IBM и Walmart, ставит под вопрос способность X обслуживать свои долговые обязательства и выплачивать зарплату сотрудникам. По оценкам, в 2023 году доходы от рекламы сократятся до $1,9 млрд по сравнению с $4 млрд в 2022 году.



Хотя банкротство компании, купленной за $44 млрд, может показаться немыслимым, эксперты отмечают, что такая возможность существует, если платформа не сможет компенсировать потерю крупных рекламодателей за счет привлечения рекламы от малого и среднего бизнеса. Сам Маск также предупреждал, что потеря рекламных доходов от ключевых компаний может означать конец для X.