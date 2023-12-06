Массовая волна блокировок аккаунтов в PlayStation Network без объяснения причин. Пользователи лишены доступа к играм и контенту. Sony пока не комментирует ситуацию.

Согласно сообщениям пользователей, множество аккаунтов в сервисе PlayStation Network (PSN) были заблокированы без каких-либо предупреждений. Владельцы аккаунтов получали уведомление о "постоянной блокировке из-за нарушения Условий использования PlayStation Network". Однако причины блокировок не разъяснялись.



Проблема затронула пользователей PSN из США, Великобритании, Франции, Канады и других стран. Заблокированные аккаунты лишались доступа к приобретенным играм и контенту. Некоторые аккаунты впоследствии разблокировались без объяснения причин.



Компания Sony пока не прокомментировала ситуацию. Пользователи PSN обеспокоены возможной потерей доступа к контенту, на покупку которого были потрачены значительные средства. Они требуют от Sony разъяснить причины происходящего и восстановить необоснованно заблокированные аккаунты.