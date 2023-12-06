ByteDance разрабатывает платформу позволяющую пользователям создавать собственных ИИ-чатботов, что станет ответом китайской компании на ChatGPT от OpenAI.

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Китайская компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, по сообщениям South China Morning Post, планирует до конца года запустить платформу для создания чат-ботов на основе генеративного ИИ. Это станет ответом на недавно анонсированные инструменты от OpenAI для построения собственных версий ChatGPT.



Согласно внутренней рассылке компании, платформа позволит пользователям с нуля создавать ИИ-чат-боты в соответствии со своими нуждами и интегрировать их в существующие продукты ByteDance. Ранее компания уже запустила собственного чат-бота Doubao для конкуренции с ChatGPT.



Помимо этого, как стало известно, ByteDance работает над альтернативой популярным генераторам изображений вроде DALL-E на основе ИИ. Внедрение такого инструмента в массовое приложение вроде TikTok может вызвать дополнительные опасения регуляторов в плане распространения дезинформации и глубоких фейков.



Пока неясно, будет ли платформа для чат-ботов доступна в Китае с его жестким регулированием в сфере ИИ и США, где в последнее время звучат призывы ограничить TikTok из соображений национальной безопасности. Ранее OpenAI столкнулась с обвинениями в нарушении приватности и авторских прав при обучении моделей ИИ. Как ByteDance будет решать подобные вопросы этики и регулирования ИИ, пока неясно.