Согласно анонсу, выход GTA 6 на ПК может быть отложен по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X/S. Ранее сообщалось о проблемах с оптимизацией ПК-версии игры.

Как сообщается, выход ожидаемой игры GTA 6 на ПК может быть отложен и не состоится одновременно с релизом на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.



Напомним, что студия Rockstar вынуждена была анонсировать GTA 6 на один день раньше запланированного срока после того, как в сеть утек полный трейлер игры. В анонсе подтверждалось, что следующая часть популярной франшизы вернется в вымышленный город Вайс-Сити, а игрокам предстоит управлять сразу двумя протагонистами - Люсией и ее предполагаемым бойфрендом Джейсоном.



В последовавшем пресс-релизе Rockstar лишь уточнила, что игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году. Упоминаний о других платформах не последовало. Это согласуется с недавними сообщениями инсайдеров о том, что версия GTA 6 для ПК более "сырая" и нуждается в доработке.