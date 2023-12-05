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Корпорация Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 22635.2841 для участников программы Windows Insider в канале Beta. Данное обновление включает в себя несколько значимых изменений и исправление ошибок.
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Одним из ключевых изменений является то, что Steps Recorder больше не будет получать обновлений и планируется к полному удалению в будущих версиях Windows. Начиная с этой сборки, при запуске Steps Recorder будет отображаться уведомление, направляющее пользователей к альтернативным инструментам в Windows 11, таким как Snipping Tool, Xbox Game Bar или Microsoft Clipchamp.
Кроме того, в обновлении реализована новая функция Nearby Sharing - если она включена, а Wi-Fi и Bluetooth выключены, то эти модули будут автоматически включаться для корректной работы Nearby Sharing.
Также исправлен ряд ошибок, в частности, связанных с работой диспетчера задач и улучшением производительности при раскрытии навигационной панели.
Помимо этого, для участников программы Beta Channel также доступны новые настройки виджетов и улучшенный интерфейс для персонализации контента.