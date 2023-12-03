Новая версия получит подсветку кнопок для подсказок в играх на основе ИИ, что делает геймплей более доступным

Как следует из недавно опубликованного патента, компания Sony ведёт разработку усовершенствованной версии игрового контроллера DualSense для PlayStation 5. В новом контроллере появится возможность подсвечивания кнопок и других элементов управления для подсказок игроку о дальнейших действиях в игре.



Согласно описанию в патентной документации, в контроллер будет интегрирована система искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет анализировать действия игрока в игре. Если система определит, что игрок испытывает трудности с прохождением, она сможет подсветить нужные кнопки, триггеры и аналоговые стики, давая подсказку о том, какие действия следует выполнить дальше.



Дополнительно подсказки будут выводиться в текстовом виде на сенсорном дисплее, который заменит тачпад в новой версии DualSense. Похожие патенты уже появлялись ранее, указывая на возможный переход на сенсорный экран в будущем поколении контроллеров PS5.



Наличие патента ещё не означает, что описанная технология будет реализована в коммерческом продукте. Тем не менее, она демонстрирует интерес Sony к расширению доступности игр на PlayStation за счёт адаптивных подсказок и элементов обучения непосредственно в игровом процессе.