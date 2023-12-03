Для создания эффекта дымовых гранат из CS:GO использовался пакет ресурсов и генератор частиц. Его работа впечатлила сообщество и продемонстрировала потенциал Minecraft в создании нового игрового контента

Талантливый пользователь Vulchaestus воссоздал эффект дымовых гранат из популярного многопользовательского шутера Counter-Strike 2 в песочнице Minecraft. Его работа произвела впечатление на сообщество Minecraft и продемонстрировала творческий потенциал этой игры.



Для реализации своей идеи игрок использовал версию Minecraft: Bedrock Edition, которая поддерживает кроссплатформенную игру. Он скомбинировал специально разработанный пакет ресурсов с настраиваемым генератором частиц. Это позволило добиться очень реалистичного эффекта распространения дыма от гранаты с учетом окружающей обстановки.



Например, при попадании гранаты в закрытое помещение дым равномерно заполняет все пространство. Если рядом есть стены и другие объекты, дым огибает их, а не проходит сквозь них. При взрыве на открытой местности образуется эллипсовидное дымовое облако.



Эта работа еще раз продемонстрировала творческий потенциал Minecraft. Игроки могут не только строить различные конструкции, но и воплощать свои игровые идеи, создавая полноценные игры на базе имеющихся инструментов. Возможно, в будущем на основе этой разработки появится полная версия Counter-Strike 2 внутри Minecraft.