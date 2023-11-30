Redmi представляет новые флагманские смартфоны K70 и K70 Pro с рекордно яркими дисплеями в 4000 нит и мощными камерами до 50 Мп. Также анонсирована специальная спортивная версия K70 Pro от Lamborghini.

© Xiaomi

Китайский производитель смартфонов Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, анонсировал два новых флагманских устройства - Redmi K70 и Redmi K70 Pro. Эти смартфоны оснащены экранами с рекордной для отрасли яркостью в 4000 нит.



Новинки получили мощные камеры: в модели Pro установлены 50 Мп основная, 12 Мп широкоугольная и 50 Мп телефото камеры. Базовая версия K70 также имеет 50 Мп основную камеру, плюс 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро объективы. Обе модели оснащены идентичными фронтальными камерами.



Дизайн смартфонов выполнен в премиальном стиле: стеклянные задние крышки и металлические боковые рамки. Также есть поддержка стереодинамиков, водонепроницаемость по стандарту IP68. Экраны отличаются тонкими рамками в 1.6 мм для более широкого обзора.



Кроме того, выпущена специальная спортивная версия K70 Pro в сотрудничестве с Lamborghini. Это подчеркивает ориентацию Redmi на активный образ жизни целевой аудитории бренда.

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Пока неизвестно о международном релизе, но в России, возможно, аналоги появятся под брендами Xiaomi или POCO. Мировое технологическое сообщество с нетерпением ждет возможности опробовать эти новинки с ярчайшими на сегодняшний день экранами и передовыми камерами