Google Chat получает обновление дизайна на Android и iOS: добавляется новая нижняя панель навигации для быстрого переключения между разделами, что существенно улучшит UX мобильных приложений.

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Компания Google анонсировала крупное обновление дизайна для мобильных приложений своего сервиса обмена сообщениями Google Chat. Как сообщается в блоге Google Workspace, скоро пользователи Android и iOS увидят новую нижнюю панель навигации в дополнение к уже существующей.



Это обновление призвано максимально приблизить интерфейс мобильных Chat к его веб-версии, которая недавно также претерпела значительные визуальные изменения.



Новая нижняя панель будет содержать быстрые переходы на главный экран, личные сообщения, пространства (групповые чаты) и упоминания. К примеру, вкладка "Главный" объединит все диалоги пользователя в единый список с возможностью фильтрации.



Согласно заявлению Google, обновление начнет постепенно распространяться на мобильных устройствах Android и iOS в течение следующих недель. Оно будет доступно как для бизнес-пользователей Google Workspace, так и для владельцев личных аккаунтов Google.