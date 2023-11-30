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Google Chat получает обновленный интерфейс на мобильных устройствах
Google Chat получает обновление дизайна на Android и iOS: добавляется новая нижняя панель навигации для быстрого переключения между разделами, что существенно улучшит UX мобильных приложений.

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© theghanatech.com

Компания Google анонсировала крупное обновление дизайна для мобильных приложений своего сервиса обмена сообщениями Google Chat. Как сообщается в блоге Google Workspace, скоро пользователи Android и iOS увидят новую нижнюю панель навигации в дополнение к уже существующей.

Это обновление призвано максимально приблизить интерфейс мобильных Chat к его веб-версии, которая недавно также претерпела значительные визуальные изменения. 

Новая нижняя панель будет содержать быстрые переходы на главный экран, личные сообщения, пространства (групповые чаты) и упоминания. К примеру, вкладка "Главный" объединит все диалоги пользователя в единый список с возможностью фильтрации.

Согласно заявлению Google, обновление начнет постепенно распространяться на мобильных устройствах Android и iOS в течение следующих недель. Оно будет доступно как для бизнес-пользователей Google Workspace, так и для владельцев личных аккаунтов Google.

#android #ios #обновление #интерфейс #мобильные устройства #дизайн #google chat #навигация
Источник: androidcentral.com
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