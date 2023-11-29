Компания Okta сообщила о взломе системы поддержки клиентов, в результате которого хакеры получили персональные данные всех пользователей. Информация может быть использована для фишинга

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Компания Okta, предоставляющая услуги идентификации пользователей, такие как единый вход и многофакторная аутентификация, сообщила о кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к информации о всех клиентах службы поддержки.



Согласно заявлению Okta, хакеры скачали отчет, содержащий имена и адреса электронной почты всех пользователей системы поддержки клиентов. Компания проинформировала клиентов, что эти данные могут быть использованы для фишинга и социальной инженерии.



Атака произошла два месяца назад, однако компания сообщила о ней только сейчас после внутреннего расследования. Ранее в октябре акции Okta упали после сообщений о взломе, который позволил хакерам получить доступ к файлам некоторых клиентов.



Среди клиентов Okta числятся крупные технологические компании, включая OpenAI, поддерживаемую Microsoft. Пока неясно, затронула ли текущая атака данные конкретных клиентов.