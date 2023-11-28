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Microsoft рассматривает генеративный ИИ как суперсилу в кибербезопасности
Microsoft использует генеративный ИИ в кибербезопасности, чтобы эффективнее обнаруживать и предотвращать кибератаки. Компания называет это суперсилой в борьбе с растущими киберугрозами

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© Kandinsky 3.0

В интервью телеканалу CNBC руководитель подразделения кибербезопасности Microsoft Васу Джаккал заявила, что технология генеративного искусственного интеллекта (ИИ) имеет ключевое значение для бизнеса компании в сфере кибербезопасности. 

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По ее словам, "у нас есть суперсила генеративного ИИ, который помогает нам защищаться на скорости машины и в масштабе, особенно учитывая нехватку кадров в сфере кибербезопасности".

Генеративный ИИ может автоматически создавать контент и код на основе заданных параметров. Это позволяет компаниям, таким как Microsoft, использовать его в своих системах киберзащиты для более эффективного обнаружения и предотвращения кибератак.

По словам Джаккал, Microsoft сталкивается с беспрецедентными угрозами в сфере кибербезопасности. Например, компания регистрирует до 4 тысяч попыток взлома паролей в секунду. 

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Microsoft активно использует данные для обучения своих ИИ-моделей с целью лучшего понимания и противодействия киберугрозам. Кроме того, компания тесно сотрудничает с другими игроками в этой сфере - по словам Джаккал, Microsoft в партнерстве с 15 000 компаниями и организациями по всему миру.

#искусственный интеллект #хакеры #кибератака #генеративный ии #защита данных #киберпреступность #кибербезобасность #взлом паролей
Источник: cnbc.com
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